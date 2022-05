Stand: 23.05.2022 14:35 Uhr A1 bei Seevetal: Lastwagen brennt aus

Auf der Autobahn 1 bei Seevetal (Landkreis Harburg) ist am Montagmorgen ein Lkw ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, hielt der 51 Jahre alte Fahrer den Lastwagen zwischen Hittfeld und Dibbersen auf dem Standstreifen an, weil ein Reifen geplatzt war. Durch die Trümmerteile wurde demnach der Tank beschädigt. Diesel-Kraftstoff lief aus und entzündete sich an den heißen Fahrzeug-Teilen. Wegen der Lösch- und Bergungsarbeiten war die Autobahn in Richtung Bremen bis zum frühen Nachmittag gesperrt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 23.05.2022 | 15:00 Uhr