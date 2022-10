A1 bei Seevetal: 48-Jähriger stirbt bei Zusammenstoß mit Lkw Stand: 25.10.2022 07:32 Uhr Ein Autofahrer ist am Montagabend bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 1 bei Seevetal ums Leben gekommen.

Nach Polizeiangaben war der 48 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Harburg in Richtung Hamburg unterwegs. Er soll ein Stauende zu spät bemerkt haben und war daraufhin auf einen Sattelzug aufgefahren. Der 48-Jährige wurde eingeklemmt und starb in seinem Fahrzeug. Die A1 war für rund dreieinhalb Stunden in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.10.2022 | 07:00 Uhr