Stichwahlen in Braunschweig, Wolfsburg, Göttingen und Goslar Stand: 26.09.2021 14:22 Uhr Heute sind die Niedersachsen wieder aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben - nicht nur für die Bundestagswahl. Denn nach den Kommunalwahlen am 12. September stehen noch zahlreiche Stichwahlen an.

Weitere Informationen Kommunalwahlen in Niedersachsen: Jetzt geht's ins Stechen In vielen Kommunen hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die absolute Mehrheit erreicht - heute fällt die Entscheidung. mehr

Seit Februar steht fest: Braunschweig bekommt im September ein neues Stadtoberhaupt. Oberbürgermeister Ulrich Markurth (SPD) hatte seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur erklärt. In Niedersachsens zweitgrößter Stadt lag der SPD-Bewerber Thorsten Kornblum im ersten Wahlgang der Oberbürgermeisterwahlen am 12. September vor Kaspar Haller (CDU) - für den Sieg im ersten Anlauf reichte es aber nicht. Am 26. September wird es hier deshalb eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten geben. Wahlberechtigt waren etwa 200.000 Braunschweigerinnen und Braunschweiger. Kandidaten neben Kornblum und Haller waren Tatjana Schneider (Grüne), Mirco Hanker (AfD), Birgit Huvendieck (BIBS), Anke Schneider (Die Linke), Thomas Hofmann (Die Partei), und Erdmann Gust (Einzelwahlvorschlag).

Wahlergebnisse finden Suche nach PLZ oder Ortsname

Stichwahlen auch in Wolfsburg und Göttingen

In Wolfsburg gibt es eine Stichwahl zwischen Iris Bothe (SPD) und Dennis Weilmann (CDU). Nach zehn Jahren im Amt war das langjährige Stadtoberhaupt Klaus Mohrs (SPD) nicht mehr angetreten. In Göttingen wird der Chefposten im Rathaus ebenfalls neu besetzt. Die Entscheidung über die Nachfolge des aktuellen Oberbürgermeisters Rolf-Georg Köhler fällt zwischen Petra Broistedt (SPD) und Doreen Fragel (Grüne), die sich mit hauchdünnem Vorsprung gegen den CDU-Kandidaten Ehsan Kangarani durchsetzen konnte.

Stichwahl und Vorwürfe in Goslar

In Goslar treten Amtsinhaber Oliver Junk (CDU) und Herausfordererin Urte Schwerdtner (SPD) bei der Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters gegeneinander an. Im ersten Wahlgang der Kommunalwahl am 12. September bekam Schwerdtner 49,4 Prozent der Stimmen, Junk kam auf 32,1 Prozent. Gegen ihn hatte das Niedersächsische Innenministerium am 10. September ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Er stehe im Verdacht, bei einem Vergabeverfahren Akten manipuliert zu haben. Junk wehrt sich gegen die Vorwürfe.

Weitere Informationen Kommunalwahl 2021: Wahlbeteiligung höher als vor fünf Jahren 57,1 Prozent der Wahlberechtigten in Niedersachsen gaben ihre Stimme ab. In vielen Kommunen kommt es zu einer Stichwahl. mehr

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 19.09.2021 | 18:00 Uhr