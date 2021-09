Die Kommunalwahl in der Region Hannover: Stichwahlen Stand: 22.09.2021 14:36 Uhr Am Sonntag sind die Niedersachsen wieder aufgerufen, Ihre Stimmen abzugeben - nicht nur für die Bundestagswahl. Denn nach den Kommunalwahlen am 12. September stehen noch zahlreiche Stichwahlen an.

Am 26. September treten Steffen Krach (SPD) und Christine Karasch (CDU) in der Region Hannover bei der Stichwahl um das Amt des Regionspräsidenten gegeneinander an. Sie schafften am 12. September die beiden besten Ergebnisse - auf Rang drei folgte Frauke Patzke (Grüne). Die Region Hannover, also der frühere Landkreis plus die Stadt Hannover, wurden zuvor jahrelang von Regionspräsident Hauke Jagau geführt. Im einwohnerstärksten Kommunalverband des Landes - jeder siebte Niedersachse lebt in der Region - spielen Verkehrsfragen eine wichtige Rolle. Sowohl SPD als auch CDU hatten vor der Wahl das 365-Euro-Jahres-Ticket für den ÖPNV beworben., die Grünen wollten Bus und Bahn mithilfe einer App einfacher und günstiger machen. Bei der Oberbürgermeisterwahl in der Landeshauptstadt hatten die Grünen 2019 die langjährige SPD-Hochburg gewonnen.

Zwei Einzelbewerber in Nienburger Stichwahl

In Nienburg haben es zwei Kandidaten in die Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters geschafft, die beide als Einzelbewerber angetreten sind. Bernd Rudolph, der lange erster Stadtrat war, ist eigentlich Mitglied der CDU, ist aber als Unabhängiger angetreten. Er bekam am 12. September mit 34,2 Prozent die meisten Stimmen. Zweiter Sieger und Rudolphs Gegner in der Stichwahl ist Jan Wendorf. Er ist parteilos, wird aber von SPD, CDU, FDP und zwei Wählergemeinschaften unterstützt und ist Vertreter des jetzigen Bürgermeisters Henning Onkes (parteilos). Am 12. September bekam er 31,1 Prozent der Stimmen.

Entscheidung in Stadt Hildesheim gefallen - Stichwahl im Landkreis

Der Hildesheimer Oberbürgermeister Ingo Meyer (parteilos) hat am 12. September im ersten Anlauf die Oberbürgermeisterwahlen in Hildesheim gewonnen - und ist in seinem Amt bestätigt worden. 58,6 Prozent der Wählerinnen und Wähler stimmten für ihn. Er hat den Posten seit sieben Jahren inne und wurde diesmal von der SPD unterstützt. Zur Stichwahl kommt es hingegen im Landkreis Hildesheim. Bernd Lynack (SPD) und Evelin Wißmann (CDU) gehen in die Stichwahl um das Amt des Landrats.

Auch in Celle ist keine Stichwahl nötig

Weit weniger aufregend war die Landratswahl am 12. September im Landkreis Celle: Dort gab es nur einen Kandidaten: Axel Flader von der CDU. Der mit Unterstützung von SPD, FDP, WG und UB angetretene Flader hatte nach Auszählung eines Großteils der Wahlbezirke über 60 Prozent Ja-Stimmen erhalten. Seit Oktober ist er Sozialdezernent, zuvor war er Geschäftsführer beim Roten Kreuz in Celle. CDU, SPD, FDP und die beiden Wählergruppen WG und UB unterstützen Flader - Grüne, Linke und AfD nicht. Für die Wählerinnen und Wähler im Landkreis Celle hieß es deshalb am 12. September eine Entscheidung zu treffen - "ja" oder "nein" zu Flader.

