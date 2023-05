Stand: 02.05.2023 18:24 Uhr Zweijähriger in Auto eingeschlossen: Polizei hilft bei Befreiung

Ein in einem Auto eingeschlossenes Kleinkind hat am Dienstag für einen Polizeieinsatz in Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim) gesorgt. Die besorgte Mutter des Zweijährigen hatte die Beamten am Vormittag alarmiert. Ihr kleiner Sohn saß im Wagen im Ortsteil Heinde und hatte die Taste zum Verschließen der Türen gedrückt. Die Beamten zeigten dem Jungen daraufhin so lange mit ihrem eigenen Schlüssel, was er machen sollte, bis das Kind es nachmachte und die Türen wieder aufgingen. Zur Belohnung führten die Beamten dem Kind nach der erfolgreichen Rettung noch das eingeschaltete Blaulicht ihres Streifenwagens vor.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.05.2023 | 06:30 Uhr