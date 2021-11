Stand: 04.11.2021 21:13 Uhr Zwei ausgebrochene Pferde galoppieren über Bundesstraße

Ausgebrochene Pferde haben am späten Donnerstagnachmittag in und um Eystrup (Landkreis Nienburg) für einen Polizeieinsatz gesorgt. Die beiden Tiere querten laut Polizei bei eintretender Dunkelheit mehrfach die stark befahrene Bundesstraße B215. Mehrere Autofahrer stoppten, einige versuchten auch die Polizei beim Einfangen der beiden Pferde zu unterstützen. Dieses gelang allerdings erst nach etwa einer Stunde. Vier Autos wurden durch die Tiere leicht beschädigt. Die Autos hätten bereits gestanden oder seien nur leicht gerollt. Zu einem Frontalzusammenstoß zwischen Autos und Pferden sei glücklicherweise nicht gekommen, so die Polizei.

