Zwei Verletzte nach Messerattacke am Steintor in Hannover

Bei einer Auseinandersetzung in der Innenstadt von Hannover sind am Dienstagabend zwei Männer verletzt worden. Im Steintorviertel seien zwei Gruppen aneinandergeraten, wie eine Polizeisprecherin sagte. Insgesamt seien nach ersten Erkenntnissen acht bis zehn Personen beteiligt gewesen. Offenbar habe einer der Beteiligten dabei auch ein Messer gezogen und einen anderen damit am Hals verletzt. Ein weiterer Mann sei am Kopf verletzt worden. Zwei Verdächtige wurden den Angaben zufolge vorrübergehend festgenommen. Weitere Hintergründe sind bislang unklar.

