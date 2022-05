Stand: 19.05.2022 10:30 Uhr Zwei Feuer in einem Zug: Polizei sucht Brandstifter aus ICE

Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwei Mal in einem ICE Feuer gelegt. Kurz vor Wolfsburg fiel einem Reisenden ein Schwelbrand in der Bordtoilette auf. Eine glühende Räucherkerze wurde in Papierhandtücher eingewickelt. Der Reisende schmiss die Papierhandtücher in die Zugtoilette. Kurz vor Wunstorf brannte es dann erneut in einer anderen Toilette. Das Zugpersonal löschte das Feuer mit einem Feuerlöscher. Der Zug blieb in Wunstorf stehen und wurde aus dem Betrieb genommen. Polizei und Feuerwehr wurden alarmiert - Zeugenbefragungen vor Ort ergaben aber keine Hinweise auf den Täter. Die 400 Reisenden an Bord, von denen niemand verletzt wurde, stiegen in einen anderen ICE um. Die Bundespolizei leitete Ermittlungen wegen Brandstiftung ein. Hinweise zur Tat nimmt die Bundespolizei unter der Telefonnummer (0511) 30 36 50 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.05.2022 | 10:30 Uhr