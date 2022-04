Stand: 28.04.2022 08:56 Uhr Zukunftstag wieder in Präsenz: Schüler testen Berufe

Erstmals seit zwei Jahren gibt es heute wieder einen regulären Zukunftstag. Dabei können Schülerinnen und Schüler der fünften bis neunten Klassen Einblicke in das Arbeitsleben bekommen. Der Zukunftstag soll Schülerinnen und Schülern Orientierung bieten bei der Berufswahl. Profitieren sollen auch Betriebe - sie können so schon frühzeitig mit potentiellen Nachwuchskräften in Kontakt kommen, hieß es. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie gibt es teilweise noch Regeln. So müssen Schülerinnen und Schüler beispielsweise geimpft sein, wenn sie am Zukunftstag in einer Arztpraxis oder im Krankenhaus arbeiten. Im Emsland beteiligen sich viele landwirtschaftliche Betriebe am Zukunftstag. Das Landvolk hatte bei der Vermittlung geholfen.

