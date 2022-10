Zugunternehmen weiter von Personalnot gebeutelt Stand: 28.10.2022 14:49 Uhr Corona-Infektionen und Personalnot sorgen bei Regionalbahn-Betreibern immer noch für Probleme. Züge fallen aus - und Ersatzbusse sind zum Teil auch nicht mehr zu bekommen.

In den kommenden Wochen müssen Fahrgäste der Betreiber Erixx und Metronom weiterhin damit rechnen, dass Züge ausfallen - und zwar möglicherweise in erheblichem Umfang. Das teilte eine Unternehmenssprecherin am Freitag in Celle mit. Ein Lichtblick: Nächste Woche sollen zahlreiche Beschäftigte aus dem Urlaub zurückkommen. Selbst dann bleibe die Situation aber noch angespannt, hieß es.

Personalmangel auch bei Enno und Nordwestbahn

Beim Unternehmen Enno habe sich die Lage ebenfalls aufgrund vieler Krankmeldungen verschärft. Enno gehört als eigene Marke zu Metronom und fährt zwischen Hannover, Wolfsburg, Braunschweig und Hildesheim. Auch die Nordwestbahn hatte bereits mitgeteilt, dass wegen Corona-Infektionen Verbindungen ausfallen.

Ersatzbusse gibt es kaum - auch Busfahrer haben Corona

Fallen Züge aus, gibt es normalerweise in vielen Fällen einen Ersatzverkehr mit Bussen. Doch auch das gestaltet sich derzeit schwierig. "Wir versuchen das", sagte die Sprecherin. "Da aber auch die Busunternehmen stark von Corona betroffen sind, gibt es oft schlicht nicht genug Busse, die zur Verfügung stehen."

S-Bahn Hannover: Ausgedünnter Fahrplan am langen Wochenende

Im Raum Hannover hat der S-Bahn-Betreiber Transdev Personalprobleme und schränkt seine Fahrten über das Wochenende und den Feiertag ein. Die S6 von Hannover nach Celle entfällt zum Beispiel von Sonnabend bis Montag komplett. Fahrgäste sollen die Linie S7 nutzen. Auch auf den Strecken der S2 (Hannover - Haste) und der S5 (Hannover - Hameln) gibt es teilweise Ausfälle. Neben dem Fachkräftemangel im Öffentlichen Nahverkehr ist laut Transdev auch hier ein hoher Krankenstand der Grund. Die Zeitumstellung in der Nacht zu Sonntag und ein zusätzlicher Nachtverkehr von Sonntag auf Montag erfordern demnach erheblich mehr Personal. Man arbeite daran, die Lage schnell zu verbessern. Einige Fahrerinnen und Fahrer hätten ihren Urlaub abgebrochen, um einzuspringen, so das Unternehmen.

