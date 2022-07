Zugbegleiter nimmt Mauersegler-Nestling in Metronom mit Stand: 18.07.2022 21:00 Uhr Es sind oft die Geschichten am Rande, die Hoffnung machen und Freude schenken. So wie die vom kleinen, hilflosen Mauersegler aus Göttingen, der nun dank vieler helfender Hände in Obhut ist.

Das Vögelchen war in Göttingen gefunden worden und sollte zur Mauersegler-Pflege Mäuerle in Kaierde im Landkreis Holzminden. Genauer gesagt zu Ramona Kubal, die dort seit 2016 Mauersegler-Nestlinge zur Aufzucht und Auswilderung in Obhut nimmt. Doch da sich zunächst niemand fand, der den Göttinger Mauersegler nach Kaierde bringen konnte, wandte sich Kubal an ihren Bekannten Norbert Fritz, der sich mit dem Transport von A nach B bestens auskennt. Fritz ist Zugbegleiter bei der Metronom Eisenbahn und nahm sich also des Vögelchens an, wie er dem NDR Niedersachsen in einer E-Mail schrieb.

Fakten zum Mauersegler Der Mauersegler

- verbringt etwa 95 Prozent seines Lebens im Flug,

- schläft über den Wolken,

- fliegt in Höhen bis über 3.000 Meter,

- ist sehr sozial und liebt das Leben in der Kolonie,

- kann über 20 Jahre alt werden,

- trinkt im Tiefflug über Gewässern,

- verbringt den Winter in Afrika,

- ist streng geschützt, ebenso die Nistplätze.

(Quelle: Mauersegler-Pflege.de)

Youtube als rettende Idee

Das Tier bekam einen Platz in Fritzens Dienstabteil, sicher verstaut in einem Transportkörbchen mit Ausblick. Doch es wirkte traurig, selbst die "aufmunternden Pfeifgeräusche" fanden bei ihm keinen Anklang, so Vogel-Pate Fritz. "Dann kam mir die gute Idee, für den kleinen Segler vertraute Geräusche auf YouTube abzuspielen - und siehe da - der kleine Zeitgenosse fing superfreudig aus voller Kehle an zu trällern und sogar zu tanzen." In Alfeld angekommen, nahm ihn eine Mitarbeiterin der Mauersegler-Pflege in Empfang und brachte ihn zu den derzeit etwa 70 weiteren gefiederten Bewohnern der Station. Und wenn alles gut geht, kann der Mauersegler schon bald wieder in die Lüfte aufsteigen und mit lautem Geschrei gen Süden fliegen.





Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 18.07.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Artenschutz