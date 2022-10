Stand: 24.10.2022 17:07 Uhr Zug prallt gegen Einkaufswagen auf den Schienen

In Hannover-Misburg hat ein Zug am Sonntagabend einen Einkaufswagen erfasst, der auf den Schienen stand. Der Passagierzug des privaten Betreibers Flixtrain konnte weiterfahren, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Reste des Einkaufswagens hatten sich allerdings unter dem Zug verkeilt. Beim Halt des Flixtrain am Messebahnhof wurden die Teile den Angaben zufolge entfernt. Verletzt wurde niemand. Laut Bundespolizei führte der Vorfall aber dazu, dass 17 Züge Verspätung hatten. Wer den Einkaufswagen auf den Schienen abgestellt hatte, ist unbekannt. Die Beamten suchen Zeugen.

