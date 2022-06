Stand: 05.06.2022 16:30 Uhr Zirkusartistin stürzt bei Probe in Großburgwedel ab

In Großburgwedel (Region Hannover) ist es am Sonntag in einem Zirkus zu einem schweren Unfall gekommen. Eine 28-jährige Artistin stürzte nach Angaben der Polizei bei einer Probe etwa vier Meter in die Tiefe. Wie schwer die Artistin verletzt wurde, ist unklar. "Der Vorfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr", sagte eine Polizeisprecherin NDR.de am Sonntag. Der Zirkus gastiert derzeit auf dem Schützenplatz in Großburgwedel. Die Frau übte offenbar für eine Akrobatiknummer. Was die Ursache für den Sturz war, steht ebenfalls noch nicht fest. Die Polizei ermittelt in dem Fall. Ein Rettungshubschrauber war zwar vor Ort, die Frau wurde aber in einem Krankenwagen transportiert.

