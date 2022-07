Stand: 28.07.2022 17:58 Uhr Wolfshunde sorgen für Polizeieinsatz - Hündin erschossen

Am Donnerstag sind in Hambühren (Landkreis Celle) zwei Wolfshunde von einem Grundstück abgehauen und haben für einen Polizeieinsatz gesorgt. Auf ihrem Weg zum Celler Ortsteil Wietzenbruch haben sie nach Angaben der Polizei mindestens einen Hund angegriffen und so schwer verletzt, dass eine Behandlung in einer Tierklinik notwendig war. Später liefen sie zurück nach Hambühren. Da sie sich nicht einfangen ließen und bereits andere Hunde angegriffen hatten, wurden sie zum Abschuss freigegeben. Eine Hündin wurde in der Folge erschossen. Der zweite Hund kehrte nach Hause zurück. Laut Polizei wurde der Auslauf gesichert. Der Hund soll in der Obhut der Halterin bleiben.

VIDEO: Landkreis Celle: Wolfshund erschossen (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.07.2022 | 06:30 Uhr