Wolfs-Abschüsse: Grüne wollen Auskunft gerichtlich erzwingen Stand: 22.04.2021 15:20 Uhr Die Grünen in Niedersachsen wollen mit einer Verfassungsklage beim Staatsgerichtshof erreichen, dass die Landesregierung das Parlament über Genehmigungen zum Abschuss von Wölfen informiert.

Die rot-schwarze Landesregierung halte laufende Genehmigungen für Wolfsabschüsse unter Verschluss und verweigere Abgeordneten des Niedersächsischen Landtags jede Auskunft, kritisierten die Grünen. Das sei mit dem Kontroll- und Informationsrecht des Parlaments nicht vereinbar. Die Landesregierung sei gegenüber allen Abgeordneten zu vollständigen Auskünften verpflichtet.

Drei "falsche" Wölfe abgeschossen?

Im Auftrag des Landes hatten Jäger in den vergangenen Monaten in den Landkreisen Cloppenburg, Uelzen und Nienburg drei Wölfe abgeschossen. In allen Fällen wurde nach Darstellung der Grünen und von Naturschutzverbänden das falsche Tier aus dem Rudel abgeschossen. Getötet worden seien fälschlicherweise junge Fähen, die für keinen einzigen Nutztierriss verantwortlich gemacht werden konnten, hieß es. Erst im Nachhinein hatte das Umweltministerium die entsprechenden Abschussgenehmigungen bekanntgemacht.

Videos 1 Min Lies: "Kaum zu unterscheiden von erwachsenen Tieren" Umweltminister Olaf Lies verteidigt den Abschuss zweier Wölfinnen. Er sei durch die Wolfsverordnung gerechtfertigt. (07.04.2021) 1 Min

Vorwurf: Land will Klagen vermeiden

Es sei keinesfalls ausreichend, dass das Land solche Genehmigungen erst nach Vollzug veröffentliche, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion der Grünen, Helge Limburg. Die Auskünfte müssten zum Zeitpunkt der Fragestellung gegeben werden. Dass das Land anders handelt, erklären sich die Grünen damit, dass es auf diese Weise Klagen vermeiden will. Denn vollstreckte und damit erloschene Genehmigungen könnten nicht mehr beklagt werden.

