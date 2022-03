Wohl ein Versehen: Straftäterin verpfeift ihren Partner Stand: 23.03.2022 14:38 Uhr In Hannover hat eine von der Polizei gefasste Straftäterin dafür gesorgt, dass ihr Partner ebenfalls im Gefängnis landet.

Die Polizei hatte die 39-Jährige am Dienstag am Hauptbahnhof festgenommen, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Gegen die Frau lag demnach ein Haftbefehl wegen einer nicht bezahlten Strafe vor, wofür sie für 20 Tage ins Gefängnis muss. Als sie auf der Wache vernommen wurde, soll sie dann gesagt haben, dass sie lediglich von einem Haftbefehl gegen ihren Partner wisse.

Paar geht zeitgleich ins Gefängnis

Pech für den Mann: Er hielt sich ebenfalls am Bahnhof auf, wo die Beamten ihn auch fanden und festnahmen. Der 56-Jährige muss nach einer Verurteilung wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in mehreren Fällen eine Freiheitsstrafe von 88 Tagen verbüßen. Das Paar werde nun die Haftstrafe zeitgleich antreten, so ein Sprecher. Laut Polizei hätten die beiden der ganzen Sache aber etwas Positives abgewinnen können. Demnach sagten sie, dass sie lieber gemeinsam ins Gefängnis gingen. Denn so würden sie sich "nur" 88 Tage nicht sehen. Getrennt wären es schließlich 108 Tage gewesen.

