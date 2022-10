Weinlese in Niedersachsen: Anbauverband ist zufrieden Stand: 10.10.2022 11:45 Uhr In Niedersachsen wird immer mehr Wein angebaut, mittlerweile ist die Weinlese beinahe abgeschlossen. Die Erträge sind überwiegend gestiegen, einige Regionen hatten jedoch mit Wassermangel zu kämpfen.

"Es sieht sehr gut aus“, sagte Jan Brinkmann, Vorsitzender des niedersächsischen Weinbauverbandes und Winzer aus Bad Iburg (Landkreis Osnabrück) mit Blick auf die Weinernte in Niedersachsen. Die meisten Winzer im Land hätten mehr geerntet als ein Jahr zuvor, weil die Erträge bei jungen Pflanzen von Jahr zu Jahr langsam stiegen. "Wer keinen Wassermangel hatte, war sehr zufrieden mit diesem Jahr", ergänzt er und verweist damit auf die anhaltende Trockenheit im Sommer.

Weinlese in Niedersachsen: In der Lüneburger Heide und rund um Hannover war es zu trocken

Allerdings habe die Erntemenge etwas unter der Trockenheit gelitten, vor allem in der Lüneburger Heide und rund um Hannover, sagte Brinkmann weiter. In der Lüneburger Heide sei es so trocken gewesen, dass die Pflanzen nicht weitergewachsen seien.

Weingesetz: Niedersächsischer Wein darf nicht als regionaler Wein gekennzeichnet werden

Da das Weingesetz Niedersachsen bisher nicht als "Landweingebiet" vorsieht, darf der regionale Wein bislang nur als "deutscher Wein" vermarktet werden. Um einen Antrag für ein niedersächsisches Landweingebiet stellen zu können, seien die Erträge der vergangenen fünf Jahre ausschlaggebend, so Brinkmann. Bis der nötige Ertrag erzielt wird, vergehen seiner Einschätzung nach „noch ein, zwei Jahre.“

Niedersachsen hat seit 2016 Weinbaurechte, seitdem sind die Rebflächen gewachsen

Im September 2016 erhielt das Land Niedersachsen erstmals Weinbaurechte. Dem niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zufolge ist die Zahl der genehmigten Rebflächen seit 2016 auf rund 36,4 Hektar gewachsen, Wein wird auf einer Fläche von rund 22 Hektar angebaut. In Niedersachsen dürften aktuell 40 Personen professionellen Weinanbau betreiben - 24 von ihnen sind Teil des niedersächsischen Weinbauverbandes.

Gesamtweinbauflächen sind im Raum Göttinger und in der Region Hannover am größten

Nach Angaben des niedersächsischen Landesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist die Gesamtfläche der genehmigten Weinanbaugebiete im Raum Göttingen mit insgesamt 5,15 Hektar am größten, es folgt die Region Hannover mit 4,49 Hektar. Im Landkreis Vechta werden 4,31 Hektar Weinbaufläche bewirtschaftet, im Raum Uelzen 4,2 Hektar und um Osnabrück 2,48 Hektar.

