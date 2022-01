Wegen Corona: Wird Hannover Messe auf Sommer verschoben? Stand: 10.01.2022 11:23 Uhr Die Deutsche Messe AG denkt darüber nach, die Hannover Messe wegen der Corona-Pandemie zu verschieben. Eigentlich ist die weltweit wichtigste Industrieschau für Ende April geplant.

"Aufgrund des Pandemiegeschehens sind wir im engen Austausch mit Ausstellern und Partnern, um gemeinsam und rechtzeitig über eine mögliche Verschiebung der Hannover Messe in den Sommer 2022 zu entscheiden", sagte ein Messesprecher am Montag. Eine Entscheidung solle bis Mitte Januar fallen. Komplett abgesagt werden, wie im ersten Jahr der Corona-Pandemie 2020, soll die Messe jedoch nicht. Dies stehe nicht zur Diskussion, so der Sprecher.

Messe als Präsenzveranstaltung geplant

2021 war die Hannover Messe als digitale Veranstaltung abgehalten worden. Die Deutsche Messe AG hält an ihrem Ziel fest, sie in diesem Jahr wieder in Präsenz auszurichten. Darüber seien sich Messe und Aussteller einig, sagte der Sprecher.

Im Fokus: Nachhaltige Produktion und Digitalisierung

Partnerland der Hannover Messe ist in diesem Jahr Portugal. Wie bereits in den Vorjahren sollen die übergreifenden Themen nachhaltige Produktion und Digitalisierung sein. Als Termin für die Messe ist bislang der Zeitraum vom 25. bis 29. April geplant.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.01.2022 | 11:00 Uhr