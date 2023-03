Warnstreiks in Niedersachsen: Hier wird heute und morgen gestreikt Stand: 14.03.2023 13:33 Uhr Die Warnstreiks in Niedersachsen dauern an. In Hannover fahren deshalb keine Bussen und Bahnen, vielerorts sind Kitas zu. Auch für morgen hat die Gewerkschaft ver.di Warnstreiks angekündigt.

Schwerpunkt der heutigen Warnstreiks ist die Region Hannover: Seit den frühen Morgenstunden stehen die Busse und Bahnen der Üstra still. Nach Angaben der Verkehrsbetriebe kann es deswegen auch zu Einschränkungen bei einigen Verbindungen des Anbieters Regiobus kommen. Die S-Bahnen fahren dagegen regulär. Morgen werden die Streiks - wenn auch in reduzierter Form - fortgesetzt. Nach Angaben der Gewerkschaft ver.di wird heute und morgen in folgenden Einrichtungen gestreikt:

Folgende Bereiche und Einrichtungen werden heute bestreikt

Aurich: Klinikum

Klinikum Emden: Klinikum

Landkreis Celle: Alle Bereiche des öffentlichen Dienstes, darunter die Sparkasse, das Allgemeine Krankenhaus (AKH) Celle, die Kindertagesstätten

Landkreis Hameln-Pyrmont: Alle Bereiche des öffentlichen Dienstes, darunter die Sparkasse Hameln-Weserbergland, die Stadtwerke, die Kreisabfallwirtschaft, die Kommunen des Landkreises und der Stadt Hameln, die Kindertagesstätten

Hannover und Region Hannover: Die Landeshauptstadt und die Umlandkommunen, die Kindertagesstätten, die Verkehrsbetriebe Üstra, Sparkassen, Staatstheater, der Müllentsorger aha, das Klinikum Region Hannover

Landkreis Harburg: Alle Bereiche des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen, darunter die Kindertagesstätten

Lüchow-Dannenberg: Alle Bereiche des öffentlichen Dienstes, darunter die Kindertagesstätten

Lüneburg: Alle Bereiche des öffentlichen Dienstes, darunter die Kindertagesstätten

Alle Bereiche des öffentlichen Dienstes, darunter die Kindertagesstätten Norden: Klinikum

Klinikum Oldenburg: Klinikum

Uelzen: Alle Bereiche des öffentlichen Dienstes, darunter die Kindertagesstätten

Winsen und Buchholz: Das Städtische Klinikum, das Psychiatrische Klinikum und die kommunalen Kliniken

Das Städtische Klinikum, das Psychiatrische Klinikum und die kommunalen Kliniken Wolfsburg: Klinikum

Hier wird morgen gestreikt

Braunschweig: Klinikum

Hannover und Umland: Entsorger aha, Krankenhäuser des Klinikums Region Hannover

Oldenburg: Klinikum

Winsen und Buchholz: Städtisches Klinikum, Psychiatrisches Klinikum und kommunale Kliniken

Außerdem sollen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Südostniedersachsen am Mittwoch ihre Arbeit niederlegen.

Warnstreiks: Beschäftigte demonstrieren für mehr Lohn

Begleitet werden die Warnsteiks von Demonstrationen. In Hannover nahmen laut Polizei insgesamt rund 6.000 Menschen an mehreren Demonstrationszügen durch die Innenstadt teil. Diese starteten am Vormittag unter anderem vom Steintor, dem Üstra-Betriebshof Glocksee und den Klinikstandorten Nordstadt und Siloah. Die zentrale Kundgebung fand im Anschluss auf dem Trammplatz statt. Eine weitere Demo gab es in Lüneburg, dort rechnete die Gewerkschaft ver.di im Vorfeld mit rund 700 Demonstrierenden. Auch in Aurich, Hameln und Celle gab es Demonstrationen und Kundgebungen.

Warnstreiks bei der Müllabfuhr Hannover: Wohin mit dem Müll?

Beim für die Stadt und die Region Hannover zuständigen Müllentsorger aha wird sogar bis einschließlich Donnerstag gestreikt. Das Unternehmen teilte mit, dass ausgefallenen Abholtermine nicht nachgeholt werden. Betroffene Bürger sollen ihren Müll nicht wild auf der Straße lagern, sondern nach Möglichkeit in Kellern, Garagen oder auf Balkonen aufbewahren, sagte der aha-Personalratsvorsitzende Sascha Eckstein dem NDR in Niedersachsen. Für Kliniken und Altenheime sei ein Notdienst geplant. Auch sollen vereinbarte Sperrmüllabholungen durchgeführt werden. In einigen anderen Landkreisen ist es laut ver.di ebenfalls möglich, dass der Müll nicht abgeholt wird.

Inflation, Heizkosten, Benzinpreis: Gewerkschaften fordern Ausgleich

Hintergrund der Warnstreiks sind Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen. Ver.di und der Beamtenbund dbb fordern für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat; Auszubildende sollen mindestens 200 Euro mehr bekommen. Die Arbeitgeber hatten für Nicht-Azubis fünf Prozent mehr Lohn geboten. "Die Inflationsentwicklung, Lebensmittel-, Energie- und Benzinpreise reißen tiefe Löcher in die Haushaltskassen der Beschäftigten. Viele von ihnen wissen nicht, wie sie sich und ihre Familien über Wasser halten sollen, einige können ihre Mieten oder Heizkosten nicht mehr zahlen", sagte ver.di-Chef Frank Werneke.

Ver.di: Angebot ist "eine Frechheit" und "respektlos"

"Das Angebot, das uns die Arbeitgeber Ende Februar gemacht haben, ist eine Frechheit. Die Beschäftigten im Gesundheitswesen wurden in der Pandemie beklatscht und bejubelt. Zum Dank dafür soll ihnen der Lohn gekürzt werden können, wenn es einem Betrieb wirtschaftlich schlecht geht. Das ist respektlos", sagte David Matrai, Fachbereichsleiter im ver.di-Landesbezirk Niedersachsen. Die Aktionen und Proteste hätten offenbar noch nicht ausgereicht, um die Arbeitgeber zum Umdenken zu veranlassen, schrieb die Gewerkschaft. Ver.di-Chef Frank Werneke sagte: "Dann werden wir eine Schippe drauflegen."

Bereits am Montag hatte ein Warnstreik von ver.di den Betrieb an mehreren deutschen Flughäfen ganz oder teilweise lahmgelegt. Betroffen davon war unter anderem der Flughafen in Hannover-Langenhagen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiekrise Tarifpolitik Gewerkschaften