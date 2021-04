Warnstreik beim TÜV Nord - Hunderte legen Arbeit nieder Stand: 21.04.2021 14:00 Uhr In Alfeld, Bad Pyrmont, Celle und Hannover haben am Mittwoch die Mitarbeiter des TÜV Nord gestreikt. Auch in anderen Bundesländern legten Hunderte Beschäftigte die Arbeit nieder.

Betroffen waren neben Niedersachsen auch Niederlassungen in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Berlin und Brandenburg, darunter auch Stationen des Prüfkonzerns. Einige kleinere Prüfstellen seien geschlossen, manche per Notdienst weiterbetrieben worden, so die Gewerkschaft ver.di. "Auch bei Führerscheinprüfungen und Angeboten aus der Weiterbildung hat es nach unserer Beobachtung Einschränkungen gegeben", hieß es weiter.

Wegen Corona wird online gestreikt

Nach Angaben von ver.di haben rund 900 Beschäftigte im ganzen Norden an einer Online-Streikversammlung teilgenommen. Der Warnstreik lief pandemiebedingt anders ab als üblich: Die meisten Teilnehmer bleiben einfach zu Hause - nur eine kleine Delegation demonstrierte vor den Geschäftsgebäuden.

Vier Gesprächsrunden ohne Ergebnis

Die Gewerkschaft ver.di hatte die Tarif-Angestellten zu dem Warnstreik aufgerufen, weil auch nach vier Gesprächsrunden kein akzeptables Angebot auf dem Tisch gelegen habe. "Wir haben ein Angebot vorgelegt, das die guten Leistungen unserer Kolleginnen und Kollegen würdigt", hieß es vom TÜV Nord, der seinen Hauptsitz in Hannover hat. "Der Erhalt aller Arbeitsplätze steht für uns im Vordergrund. In diesem Sinne setzen wir auf die nächsten Gesprächsrunden."

Gewerkschaft fordert sieben Prozent mehr Geld

Ver.di hatte zu Beginn der Verhandlungen sieben Prozent mehr Geld für 2021 verlangt, dabei mindestens 300 Euro mehr für die unteren Lohngruppen. Die Arbeitgeberseite habe dagegen bisher nur ein Plus von zwei Prozent für dieses und 2,5 Prozent für das kommende Jahr angeboten.

