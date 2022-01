Stand: 13.01.2022 12:06 Uhr Wachsendes E-Ladenetz - aber weiter große Lücken

Trotz eines beschleunigten Ausbaus der Ladeinfrastruktur gibt es für E-Autofahrer in Niedersachsen noch erhebliche Versorgungslücken. Abseits der größten Verkehrsadern fänden sich bisher kaum Schnellladepunkte, und an den Autobahnen und Bundesstraßen selbst sei ein verstärkter Aufbau solcher Stationen notwendig, bilanzierte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Im ländlichen Raum seien Lademöglichkeiten außerdem zum Teil überhaupt noch nicht vorhanden. Allerdings zeigt der Ausbau der Ladepunkte in den vergangenen Monaten den Angaben zufolge eine steile Wachstumskurve - ähnlich wie bei den Anträgen auf eine E-Auto-Kaufprämie. Der Landesbehörde wurden nach eigenen Angaben von der Bundesnetzagentur bis November 20215.387 Ladepunkte für Niedersachsen gemeldet. Binnen eines Jahres sei dies ein Zuwachs von über 55 Prozent. 84 Prozent des Bestands (4.543) nehmen Normalladepunkte ein und 16 Prozent (844) Schnellladepunkte, die im Durchschnitt etwa 105 Kilowatt (kW) an Ladeleistung bieten.

