Stand: 25.05.2022 10:57 Uhr Von Lkw erfasst: 97-Jährige stirbt bei Unfall in Neustadt

In Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) ist eine 97 Jahre alte Frau bei einem Unfall ums Leben gekommen. Laut Polizei wollte die Seniorin eine Straße überqueren und wurde dabei von einem rückwärtsfahrenden Lastwagen erfasst. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Dort verstarb sie am Dienstagabend. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Die 97-Jährige sei zusammen mit anderen Senioren gerade auf dem Weg zu einer Tagespflege gewesen, so die Polizei. Die Fahrdienstmitarbeiterin, die sie hinbrachte, habe zum Zeitpunkt des Unfalls gerade anderen Senioren beim Aussteigen aus dem Auto geholfen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.05.2022 | 09:30 Uhr