Stand: 18.03.2023 11:57 Uhr Vier Gartenlauben brennen in Hannover-Davenstedt

In der Nacht auf Samstag haben in einer Gartenkolonie in Hannover-Davenstedt vier Lauben gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr konnten die Einsatzkräfte verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitete. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist noch unklar.

