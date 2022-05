Versuchter Raubüberfall an Bahnübergang in Empede Stand: 10.05.2022 17:02 Uhr In Empede (Region Hannover) hat ein Unbekannter einen 19-jährigen Autofahrer mit einem Messer bedroht und versucht, ihn auszurauben. Dieser wartete gerade an einem Bahnübergang.

Wie die Polizei jetzt berichtete, stieg der Mann am Samstag mit dem Messer bewaffnet in das Auto des 19-Jährigen ein - auf der Beifahrerseite. Dabei bedrohte er den Fahrer und forderte ihn auf, 500 Euro auszuhändigen. Der junge Mann wendete dann sein Auto und fuhr mit dem Täter zusammen zu einer nahen Bankfiliale. Der 19-Jährige zeigte Cleverness: Unter einem Vorwand rief er seine Eltern an. Diese schalteten sofort die Polizei ein.

Hager und Schweißgeruch

Noch bevor die Beamten eintrafen, ergriff der Unbekannte allerdings die Flucht. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Der Täter wird als etwa 20 bis 40 Jahre alt und zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß beschrieben, mit einer dünnen bis hageren Statur. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes langärmeliges Oberteil sowie eine dunkle Hose. Dem Opfer fiel zudem ein starker Schweißgeruch auf. Die Kriminalpolizei Hannover ermittelt inzwischen wegen räuberischen Angriffs und sucht Zeugen des Tatgeschehens. Diese können sich unter der Telefonnummer 0511/ 109-5222 melden.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.05.2022 | 06:30 Uhr