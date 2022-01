Stand: 19.01.2022 12:38 Uhr Versuchter Polizistenmord: Prozessauftakt in Hannover scheitert

Am Landgericht Hannover ist heute der Prozessauftakt gegen einen Mann geplatzt, der wegen versuchten Mordes angeklagt ist. Der Mann soll 1984 nach einem Einbruch in ein hannoversches Geschäft einem Polizisten in den Rücken geschossen haben. 2019 wurde der versuchte Polizistenmord nach jahrzehntelangen Ermittlungen erstmals verhandelt. Damals wurde der Mann freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft legte erfolgreich Revision gegen das Urteil des Gerichts ein. Schon vergangenes Jahr war eine Wiederauflage des Falles vor Gericht gescheitert, weil der Angeklagte aufgrund der Pandemie nicht aus dem Kosovo einreisen konnte. Warum er dieses Mal fehlte, ist laut Gericht unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.01.2022 | 12:30 Uhr