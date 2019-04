Stand: 18.04.2019 10:11 Uhr

Vermissten-Fall Mandy bei Aktenzeichen XY

Im Jahr 2008 verschwand die damals 18 Jahre alte Mandy Müller aus Nienburg. Nun wird der Fall Thema in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst". Die Ermittler hoffen auf weitere Hinweise. Der Fall wird seit 2016 wieder intensiv verfolgt.

Kurz vor dem Umzug nach Celle verschwunden

Die Spur von Mandy Müller verliert sich in der Nacht zu Sonntag, den 14. September 2008. Einen Tag zuvor war sie mit ihrem Ehemann mit dem Auto von Nienburg nach Celle gefahren. Dort hatten die Eltern des Mannes dem Paar ein Haus überlassen, welches die beiden gerade renovierten und einrichteten. Am Sonntagvormittag wollte Mandy mit Hilfe ihrer Eltern umziehen, die ersten Möbelstücke waren bereits gekauft. Doch dazu kam es nicht mehr. Mandy verschwand in der Nacht zum 14. September spurlos. Ihr Mobiltelefon war in den frühen Morgenstunden noch in der Gemeinde Adelheidsdorf im Landkreis Celle aktiv - rund 8,5 Kilometer von dem Wohnhaus in Celle entfernt. Danach verliert sich ihre Spur.

Die Fragen der Ermittler

Die Staatsanwaltschaft und die Beamten der Mordkommission gehen davon aus, dass Mandy Müller Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist. Polizei und Staatsanwaltschaft wenden sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hatte am Wochenende 13./14.September 2008 telefonisch oder persönlich Kontakt zu Mandy Müller?

Wer kennt Personen, die an dem Wochenende telefonisch oder persönlich Kontakt zu Mandy Müller hatten?

Wer kann Angaben zum Tagesablauf von Mandy Müller an diesem Wochenende machen?

Wer hat sich an diesem Wochenende oder an den Tagen davor oder danach im Bereich der Birkenstraße 39 in Celle aufgehalten?

Welche Beobachtungen haben Sie dort gemacht?

Kennen Sie Personen, die im Sommer/Herbst 2008 Renovierungsarbeiten in dem Wohnhaus in der Birkenstraße durchgeführt haben oder sind Sie selbst dort tätig gewesen?

Sind Ihnen in der Nacht vom 13. auf den 14. September 2008 oder in den frühen Morgenstunden des 14. September in Adelheidsdorf Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wissen Sie von Personen, die Anrufe im Namen von Mandy Müller getätigt haben?

Die Ermittler bitten die Bevölkerung darum, sich mit allen Informationen, die Mandy Müller betreffen könnten, an die Polizei zu wenden. Dies gelte auch dann, wenn die Informationen auf den ersten Blick unbedeutend erscheinen.

Hinweise können auch anonym online abgegeben werden

Die Sendung um den Fall Mandy läuft am Mittwoch, 24. April, ab 20.15 Uhr im ZDF. Zuschauer können direkt während der Ausstrahlung beim Hinweistelefon der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg anrufen. Die Telefonnummer wird rechtzeitig veröffentlicht. Darüber hinaus setzt die Polizei auf die Plattform BKMS (Business Keeper Monitoring System). Unter dem Link sind noch einmal alle Infos zu dem Fall und die Fragen nachzulesen. Auf der Internetseite können Zeugen anonym Hinweise geben.

Belohnung ausgesetzt

Für Hinweise, die maßgeblich zur Aufklärung des Sachverhalts oder zum Auffinden der Leiche der Vermissten beitragen, hat die Staatsanwaltschaft Lüneburg eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt. Von privater Seite sind weitere 15.000 Euro ausgelobt. Die Ermittler gehen davon aus, dass es Zeugen gibt, die bislang nicht mit der Polizei gesprochen haben.

