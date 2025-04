Stand: 25.04.2025 11:58 Uhr Bankkarte geklaut: Polizei sucht mit Foto nach mutmaßlichem Dieb

Mit zwei Fahndungsfotos sucht die Polizei Holzminden nach einem noch unbekannten Mann, der einer 76-Jährigen das Portemonnaie inklusive ihrer Bankkarte gestohlen haben soll. Die Tat passierte demnach bereits am 28. November, während die Frau in Bevern (Landkreis Holzminden) einkaufen war. Wie die Polizei mitteilte, hob der Unbekannte Bargeld in einer vierstelligen Höhe an Automaten in Bevern und Stadtoldendorf (Landkreis Holzminden) ab, noch bevor die Frau ihre Karte sperren konnte. Jetzt hat die Polizei Bilder des Unbekannten veröffentlicht. Sie bittet Zeugen, die Angaben zur Identität des Mannes machen können, sich zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min