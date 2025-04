Stand: 25.04.2025 15:34 Uhr Vermisste 85-jährige Frau aus Neustadt ist wieder da

Eine 85 Jahre alte Frau aus Neustadt am Rübenberge (Region Hannover), die seit Freitagmorgen vermisst wurde, ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilte, fand eine Passantin die Seniorin nach bisherigen Erkenntnissen zur Mittagszeit in einem Waldstück südlich von Poggenhagen. Aus bislang unbekannten Gründen sei die Seniorin ins Unterholz gelangt. Die 85-Jährige, die an Demenz leidet, wurde den Angaben zufolge unterkühlt ins Krankenhaus gebracht. Den Umständen entsprechend gehe es ihr gut.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min