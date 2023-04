Stand: 06.04.2023 22:20 Uhr Vermisste 14-Jährige aus Barsinghausen ist wieder da

Eine seit Donnerstag per Öffentlichkeitsfahndung gesuchte 14-Jährige ist wieder da. Wie die Polizei am Abend mitteilte, konnte das Mädchen aus Barsinghausen (Region Hannover) wohlbehalten angetroffen werden. Laut eigenen Angaben hatte es sich seit seinem Verschwinden am späten Mittwochabend in Hannover aufgehalten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.04.2023 | 15:00 Uhr