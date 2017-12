Stand: 02.12.2017 11:30 Uhr

Verletzte bei Protesten gegen AfD-Parteitag

In Hannover hat der Bundesparteitag der AfD mit Verspätung begonnen. Wegen der Proteste rund um das Congress Centrum hatten einige Delegierte Probleme, zum Veranstaltungsort zu gelangen. Die Demonstranten versuchten, die Zufahrten zum Congress Centrum zu blockieren. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde eine Blockade geräumt. Wasserwerfer, Schlagstöcke und Pfefferspray wurden von den Beamten eingesetzt. Es gab mehrere Verletzte: Unter anderem sei ein Beamter durch einen Flaschenwurf an der Hand verwundet worden, teilte die Polizei mit. Ein Demonstrant, der sich an einer Metallpyramide festgekettet hatte, brach sich nach Polizeiangaben ein Bein und kam ins Krankenhaus. Insgesamt sind für heute fünf Demonstrationen angemeldet. Die 600 Delegierten bei dem Treffen im Congress Centrum werden deshalb unter anderem mit Nato-Stacheldraht gegen ein mögliches Vordringen von AfD-Gegnern geschützt.

Erster Protestzug am Freitagabend

Die ersten Proteste am Freitagabend waren zuvor friedlich verlaufen. Einige Demonstranten zündeten laut Polizei zwar Pyrotechnik, nennenswerte Zwischenfälle seien aber ausgeblieben. Auch in der Nacht blieb es ruhig. Am Vormittag ist ein Zug auf dem Theodor-Heuss-Platz unter dem Motto "Unsere Alternative heißt Solidarität"gestartet, der sich dann durch das Zooviertel zum Georgsplatz bewegen soll. Die Polizei erwartet zu dieser Veranstaltung etwa 5.000 Teilnehmer. Auf dem Georgsplatz soll diese Demonstration zu einer von mehreren Gewerkschaften organisierten Kundgebung stoßen. Diese steht unter dem Motto "Unser Hannover - bunt und solidarisch", etwa 3.500 Teilnehmer werden erwartet. Wegen der Demonstrationen wird es voraussichtlich zu Verkehrsbehinderungen in der Stadt kommen.

Polizei: Störpotenzial höher als 2015

Die Polizei bereitet sich nach eigenen Angaben auch darauf vor, dass Krawalle sich in andere Stadtteile verlagern könnten. Man rechne mit einem größeren Potenzial von Störern als beim AfD-Parteitag 2015 in Hannover, hieß es. Damals sorgten rund 200 Gegner für Probleme. Die Polizei Hannover erhält nach eigenen Angaben Verstärkung von Beamten aus anderen Bundesländern. Wie umfangreich diese ausfällt, wollte der Sprecher nicht sagen. Beim AfD-Bundesparteitag im April dieses Jahres in Köln (Nordrhein-Westfalen) war die Polizei mit einem Großaufgebot von 4.000 Beamten im Einsatz gewesen.

Kandidiert Björn Höcke?

Inhaltlich geht es bei der Veranstaltung vor allem um die Vorstandswahlen. Noch offen ist bislang, ob der umstrittene AfD-Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag, Björn Höcke, für eines der Vorstandsämter kandidieren wird. Die Neubesetzung des Vorstandes gilt auch als Richtungsentscheidung über den künftigen Kurs der Partei.

