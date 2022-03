Ver.di kündigt Warnstreiks in Kitas für kommende Woche an Stand: 24.03.2022 16:48 Uhr Die Gewerkschaft Ver.di hat zu Warnstreiks in kommunalen Kitas in Niedersachsen und Bremen aufgerufen. Die Streiks und begleitende Kundgebungen sollen kommenden Dienstag und Mittwoch stattfinden.

Eine zweite Verhandlungsrunde mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber war Anfang dieser Woche ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Im Mai soll es weitere Gespräche geben. Bereits zum Weltfrauentag am 8. März hatte Ver.di zu einem ersten Warnstreik aufgerufen. Nach Angaben der Gewerkschaft sollen neue Warnstreiks und Kundgebungen in Bremen, Hameln, Hildesheim, Lüneburg, Braunschweig, Stade und Verden stattfinden. Mit den Aktionen will die Gewerkschaft den Druck in den Tarifverhandlungen für den Kita- und Erziehungsbereich erhöhen.

Rund 33.000 Beschäftige von Verhandlungen betroffen

Die Gewerkschaft fordert bessere Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und mehr Gehalt für Beschäftigte in kommunalen Kitas und sozialen Diensten. Die Arbeitgebervereinigung VKA teilte nach der zweiten Verhandlungsrunde mit, die Vorschläge der Gewerkschaften zur Entlastung seien "realitätsfern und nicht umsetzbar". Ver.di verhandelt laut eigener Aussage derzeit um die Arbeitsbedingungen von 20.000 Beschäftigten in Kitas, rund 8.000 Beschäftigten in der Kinder- und Jugendhilfe und rund 2.100 Beschäftigten in der Behindertenhilfe. In Bremen geht es um die Arbeitsbedingungen von etwa 2.200 Beschäftigten in Kitas, dazu 64 Beschäftigten in der Kinder- und Jugendhilfe sowie rund 400 in der Behindertenhilfe.

