Stand: 27.10.2021 20:44 Uhr Verdächtiger nach Messerattacke am Steintor festgenommen

Die Polizei hat einen 53 Jahre alten Mann festgenommen, der am vergangenen Wochenende einen 55 Jahre alten Mann am Steintor in Hannover mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Der 53-Jährige soll einem Haftrichter vorgeführt werden, teilte eine Polizeisprecherin mit. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Der Verdächtige soll das Opfer zunächst niedergeschlagen und anschließend mit dem Messer an Oberkörper, Hüfte und Bein verletzt haben.

Weitere Informationen 55-Jähriger bei Messerangriff am Steintor schwer verletzt Der Angreifer stach sechsmal auf den Mann ein. Die Polizei geht davon aus, dass Täter und Opfer sich kennen. (25.10.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.10.2021 | 06:30 Uhr