Stand: 14.03.2023 11:13 Uhr Flaschen und Dosen verboten: Polizei bereitet sich auf Derby vor

Die Bundespolizei bereitet sich auf das Derby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig in der Zweiten Fußballbundesliga am kommenden Sonntag in Braunschweig vor. Es gebe einen zeitlich befristeten Erlass, heißt es von der Bundespolizeidirektion Hannover. Danach dürfen keine Glasflaschen und Glasbehälter im Zug mitgenommen werden. Auch Getränkedosen, Pyrotechnik und Gegenstände zum Vermummen sind in den Zügen von Hannover nach Braunschweig verboten. Das gelte auch für die Strecken über Hildesheim und ab Wolfsburg, hieß es. Dadurch solle ein möglichst friedlicher und sicherer Ablauf gewährleistet werden. Das Verbot gilt von Sonntagmorgen um 8 Uhr bis zum Spielbeginn um 13.30 Uhr sowie nach Spielende von 15 Uhr bis abends um 20.30 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.03.2023 | 08:30 Uhr