Stand: 14.11.2022 10:42 Uhr Urlaub im Garten: Kleingärten werden immer beliebter

Kleingärten werden bei den Niedersachsen immer beliebter. Laut dem Landesverband der Niedersächsischen Gartenfreunde ist die Nachfrage in den vergangenen Jahren gestiegen. Während und nach der Pandemie seien sehr viele freie Gärten belegt worden, sagte der Präsident des Landesverbands, Hansjörg Kefeder. Viele junge Familien würden eine Alternative zum Alltag suchen - den Urlaub im Garten. In Städten wie Lüneburg gibt es in den 17 Kleingarten-Vereinen dem Verband zufolge kaum noch verfügbare Parzellen. Das sei in anderen Städten in Niedersachsen ähnlich. Neue Flächen zu erschließen, sei aufwendig und teuer, so Kefeder weiter.

