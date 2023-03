Stand: 30.03.2023 09:39 Uhr "Unsachliche Rhetorik": Onay kritisiert Migrationsdebatte

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) kritisiert die Debatte über eine Verschärfung der Migrationspolitik in Deutschland. "Weder die Überlastungsrhetorik noch die politischen Forderungen nach verschärften Maßnahmen werden der realen Situation gerecht", schreibt Onay in einem Beitrag für das Nachrichtenportal "The Pioneer". In der öffentlichen Debatte würden viele Fakten falsch dargestellt, zum Beispiel, wenn es um den Ruf nach mehr Abschiebungen gehe. Die Rhetorik sei an einigen Stellen maßlos und unsachlich. Aus ökologischer, sozialer und humaner Perspektive müsse Deutschland der Umbau zu einer Migrationsgesellschaft gelingen, erklärt Onay. Wichtig sei deshalb unter anderem, mehr Integrationskurse anzubieten und diese zu entbürokratisieren. Zudem sollten ausländische Abschlüsse schneller anerkannt und Schulen sowie Kitas bei der Integration geholfen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.03.2023 | 13:30 Uhr