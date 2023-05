Stand: 05.05.2023 06:43 Uhr Unfall in Gronau: Drei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

In Gronau (Landkreis Hildesheim) sind am Donnerstagabend bei einem Unfall drei Menschen schwer verletzt worden. Unter den Verletzten ist auch eine 15-jährige Jugendliche. Nach Angaben der Polizei geriet eine 20 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Wagen ins Schleudern. Daraufhin stieß sie auf der Gegenfahrbahn mit einem anderen Auto frontal zusammen. Die junge Frau, ihre 15-jährige Beifahrerin und der 52 Jahre alte Fahrer des anderen Fahrzeugs kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Straße in Gronau war wegen des Unfalls für rund zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt.

