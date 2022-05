Stand: 12.05.2022 11:14 Uhr Unfall bei Neustadt: Zwei Fahrer schwer verletzt

Auf der L193 bei Neustadt am Rüberberge sind am Mittwoch zwei Fahrzeuge zusammengestoßen, beide Fahrer wurden schwer verletzt. Nach ersten Angaben der Polizei fuhr ein 23-Jähriger auf der Straße zwischen Basse und Averhoy, als er aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei geriet er in den Gegenverkehr und prallte mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

