Stand: 01.02.2023 21:53 Uhr Unfall auf A7 bei Hildesheim: Lkw fährt frontal gegen Baum

Ein Lkw ist nach Angaben der Polizei am Mittwochnachmittag auf der A7 bei Hildesheim während eines Gewitters frontal gegen einen umgefallenen Baum geprallt. Der 61-jährige Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, der Lkw trug einige Schäden davon. So sei unter anderem die Karosserie des Lkw durchbohrt worden und die Windschutzscheibe gesplittert, teilte die Polizei mit. Der Fahrer war den Angaben zufolge mit seinem Sattelzug unterwegs, als der Baum vor ihm auf die Fahrbahn fiel. Warum genau der Baum umgefallen war, war zunächst nicht bekannt. Die A7 war für rund eine halbe Stunde in Richtung Hannover gesperrt. Die Reinigungsarbeiten dauerten bis in die frühen Abendstunden.

