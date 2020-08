Stand: 07.08.2020 14:18 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Unbekannter tötet Eichhörnchen mit Luftdruckwaffe

Ein Unbekannter hat in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) ein Eichhörnchen erschossen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Polizei hatte ein Passant das Tier bereits am 27. Juli vor einem Haus entdeckt und die Beamten alarmiert. Eine Untersuchung samt Röntgenaufnahme ergab darauf, dass das Eichhörnchen mit einer Luftdruckwaffe getötet wurde. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05032) 95 59 115 entgegengenommen.

