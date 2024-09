Stand: 20.09.2024 14:39 Uhr Festnahme: Mann in Wunstorf wollte 40-Jährigen überfahren

In Wunstorf (Region Hannover) hat ein Autofahrer laut Polizei versucht, einen anderen Mann zu überfahren. Die Staatsanwaltschaft Hannover wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 54-Jähriger in der Nacht auf Freitag mit seinem Auto direkt auf einen 40-Jährigen zu. Der Mann stand neben einem Auto in einer Garage und konnte sich mit einem Sprung gerade noch rechtzeitig retten, so die Polizei. Als ein weiterer Versuch scheiterte, sei der Tatverdächtige aus der Garage gefahren um zu wenden. Der 40-Jährige und ein weiterer Zeuge hatten nach Angaben der Polizei mittlerweile einen Müllcontainer und eine Mülltonne als Barriere aufgebaut. Der 54-Jährige habe nicht locker gelassen und fuhr erneut auf die beiden Männer zu. Bei diesem Versuch sei er mit dem Auto gegen die Garagenwand geprallt. Kurz darauf konnte die Polizei den Mann festnehmen. Er soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei geht davon aus, dass ein länger andauernder Streit Hintergrund der Tat ist. Bei dem Unfall wurden auch weitere Autos beschädigt.

VIDEO: Wunstorf: 54-Jähriger benutzt Auto als Waffe (1 Min)

