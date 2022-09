Umfrage: Immer mehr Menschen vergeht die Lust am Arbeiten Stand: 27.09.2022 13:21 Uhr Es gibt in Deutschland immer mehr Menschen, denen die Lust am Arbeiten vergeht. Das geht aus einer Befragung für eine jährliche Berufestudie im Auftrag des Versicherers HDI aus Hannover hervor.

Knapp die Hälfte der befragten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (48 Prozent) würde der Umfrage zufolge in Teilzeit wechseln, wenn ihr Arbeitgeber das erlauben würde. 56 Prozent gaben an, ihren Beruf schnellstmöglich aufzugeben, wenn sie nicht auf das Geld angewiesen wären. Das hatten vor Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2019 nur 41 Prozent der Befragten gesagt. Mehr als Dreiviertel der Umfrage-Teilnehmenden würde die Einführung einer Vier-Tage-Woche begrüßen, die Mehrheit von ihnen aber nur bei vollem Gehalt.

VIDEO: So wollen die Parteien den Fachkräftemangel bekämpfen (23.08.2022)

Mehr junge Menschen können sich Leben ohne Beruf vorstellen

Aus der Umfrage geht auch hervor, dass vor allem jungen Menschen die Bindung an die Arbeit verloren geht. So sagten 58 Prozent der Befragten unter 25 Jahren, dass sie sich ein Leben ohne Beruf nicht vorstellen könnten. 2020 waren es noch 69 Prozent. Die Umfrage gilt dem Auftraggeber HDI sowie auch der Bundesagentur für Arbeit als Beleg für den schnellen Wandel der Arbeitswelt. "Besonders junge Berufstätige in Deutschland streben den Ergebnissen unserer Studie zufolge vehement nach mehr Freiräumen im Beruf", sagte HDI-Deutschlandchef Christopher Lohmann. Damit stehen die Erwartungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Gegensatz zu den Anforderungen des Arbeitsmarkts, wo es im zweiten Quartal dieses Jahres 1,9 Millionen offene Stellen gab - so viele wie noch nie seit Beginn der Erhebungen.

Für die Berufestudie befragte das Umfrageinstitut Yougov im Juni und Juli 3.891 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab 15 Jahren.

