Ukraine-Krieg: Althusmann warnt vor Gefahren für Wirtschaft Stand: 23.03.2022 12:14 Uhr Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) fürchtet durch den Krieg in der Ukraine schwerwiegendere Folgen für die Wirtschaft als durch die Corona-Pandemie.

"Wenn wir das ganze Thema bis ins nächste Jahr hinein diskutieren, überholt uns die Realität und Tausende Betriebe in Niedersachsen und Deutschland werden vor die Wand fahren", sagte der Wirtschaftsminister am Mittwoch im Niedersächsischen Landtag. Althusmann warnte vor einer möglicherweise zweistelligen Inflation und einer Zunahme der Insolvenzen. Bereits im Februar habe die Inflation 5,1 Prozent erreicht und die Energiepreise seien um 22,5 Prozent gestiegen, der Gaspreis seit Jahresbeginn sogar um 50 Prozent.

Bis zu 1.000 Unternehmen mit Niederlassungen in Russland

Zwischen 500 und 1.000 niedersächsische Unternehmen haben laut Althusmann Niederlassungen in Russland. Von dem Ukraine-Krieg und den Sanktionen gegen Russland seien die Branchen auf vielfältige Weise betroffen. So sei etwa die Automobil- und Zulieferindustrie auf Rohstoffe aus den beiden Ländern angewiesen. Die Ernährungsbranche als zweitgrößte Branche in Niedersachsen sorge sich wegen der hohen Dieselkosten und der knappen und teuren Düngemittel. Zudem kämen rund ein Drittel der weltweiten Weizen- und Maislieferungen aus den beiden Ländern, was derzeit die Preise an den internationalen Agrarmärkten ansteigen lasse, so Althusmann.

Energieversorgung belastet viele Unternehmen

Das zentrale und dominierende Thema sei bei fast allen Unternehmen die Energieversorgung, sagte Althusmann. Deshalb müsse Deutschland jetzt kurzfristig den Kreis der Importeure vergrößern und mittelfristig weitgehend unabhängig von Energieimporten werden. Wegen der enormen Preissteigerungen bei Kraftstoffen sieht Althusmann zudem Gefahren für den Nahverkehr und die Schülerbeförderung. Unklar sei, wie lange die Unternehmen das Angebot unter diesen Rahmenbedingungen aufrechterhalten können, so Althusmann. Der Niedersächsische Landtag hatte jüngst den Corona-Rettungsschirm für den Öffentlichen Nahverkehr verlängert.

