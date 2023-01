Stand: 31.01.2023 11:26 Uhr Uetze: 21-Jähriger stirbt bei Unfall in der Region Hannover

In der Region Hannover ist in der Nacht zu Dienstag ein Autofahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Laut Polizei war der 21 Jahre alte Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache zwischen Uetze und Dedenhausen mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und mit zwei Bäumen kollidiert. Das Auto riss in zwei Teile. Ein Ersthelfer rief sofort die Rettungskräfte. Trotz sofortiger Reanimationsversuche starb der Fahrer noch am Unfallort. Seine beiden 18 und 19 Jahre alten Mitfahrer kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 31.01.2023 | 13:30 Uhr