Stand: 01.07.2022 15:29 Uhr Üstra benennt Bushaltestelle am Stadion nach Robert Enke

Die Üstra hat die Bushaltestelle am Stadion umbenannt. Aus "HDI-Arena" ist seit heute "Robert-Enke-Straße" geworden. Dies teilte die Üstra in einer Kurznachricht auf Twitter mit.

Hannover: Nach Robert-Enke-Straße nun auch Haltestelle

Das Verkehrsunternehmen begründete die Umbenennung mit der Tatsache, dass das Stadion an der Robert-Enke-Straße liege und Bus- und Bahn-Haltestellen in Hannover im Regelfall nach Straßen benannt werden. Die Haltestellen-Ansage im Bus werde "Robert-Enke-Straße - Heinz von Heiden-Arena" lauten, sagte Üstra Sprecher Udo Iwannek dem NDR in Niedersachsen. Gleichzeitig mit der Umbenennung der Haltestelle hat der Massivhaushersteller Heinz von Heiden am Freitag die Nachfolge des Versicherungskonzerns HDI als Stadion-Sponsor von Hannover 96 angetreten. Die Haltestelle wird von den Linien 100 und 200 angefahren und von vielen 96-Fans für die Anreise zu Heimspielen der Zweitliga-Mannschaft genutzt. Robert Enke spielte von 2004 bis 2009 für Hannover 96 und bestritt in dieser Zeit 164 Spiele für die "Roten". Der Nationaltorhüter nahm sich am 10. November 2009 das Leben. Enke litt unter Depressionen.

