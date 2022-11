Übergriffe auf homosexuelle Männer in Hannover und Garbsen Stand: 04.11.2022 18:25 Uhr Ein unbekannter Mann soll an einer Bushaltestelle in Garbsen-Berenbostel (Region Hannover) einem homosexuellen Paar ins Gesicht geschlagen haben. Bereits einen Tag zuvor gab es einen Angriff in Hannover.

Zu dem Vorfall in Garbsen sei es gekommen, nachdem ein 22-Jähriger seinem 26-jährigen Partner einen Kuss gegeben habe. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die Tat habe sich bereits am Montag ereignet. Nach Angaben der Polizei stürmte der Täter auf das Paar zu, pöbelte die beiden Männer an und schlug ihnen mit der Hand ins Gesicht. Eine 32-jährige Bekannte des Paares sei ebenfalls leicht verletzt worden, als der Kopf des 26-Jährigen durch die Wucht des Schlags gegen ihr Kinn geprallt sei. Der Angreifer flüchtete.

Die Polizei bittet um Hinweise im Fall des Übergriffs in Garbsen

Der Staatsschutz des Zentralen Kriminaldienstes Hannover geht von Hasskriminalität gegen Homosexuelle aus. Er ermittelt wegen vorsätzlicher Körperverletzung. Die Polizei sucht Zeugen. Die Geschädigten beschrieben den Tatverdächtigen als ungefähr 1,80 Meter groß und kräftig. Er habe dunkle Haare und einen dunklen Bart gehabt. Zum Zeitpunkt der Tat habe er ein Basecap, eine dunkelblaue Daunenjacke und schwarze Schuhe getragen. Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Tatverdächtigen geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden.

Polizei sucht auch Zeugen eines homophoben Angriffs in der Innenstadt

Einen Tag zuvor hatten zwei Unbekannte einen 33 Jahre alten Mann in Hannover festgehalten, ihm gegen den Kopf geschlagen sowie getreten, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Täter versuchten, Wertgegenstände des Mannes zu stehlen. Das Opfer war mit seinem Lebensgefährten gegen 4.10 Uhr in der Osterstraße in der Innenstadt unterwegs, beide wurden von den Tätern homophob beleidigt. Da sich der 33-Jährige lautstark wehrte, ließen die Täter von ihm ab und flüchteten ohne Beute. Der 33-Jährige kam in ein Krankenhaus. Auch hier geht die Polizei von Hasskriminalität aufgrund homophober Hintergründe aus und ermittelt wegen versuchten Raubes. Der Kriminaldauerdienst Hannover bittet in diesem Fall ebenfalls um Zeugenhinweise. Einer der Angreifer ist ist demnach circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und schlank. Er hat kurze blonde, gegelte Haare, die er zu einer sogenannten Igel-Frisur trägt. Bei der Tat trug er einen schwarzen Pullover. Sein Komplize ist ungefähr 20 Jahre alt und hatte dunkle Haare.

