Stand: 29.03.2023 22:28 Uhr Über 50 Jahre alt: Schimpansin im Zoo Hannover gestorben

Im Zoo Hannover ist das mehr als 50 Jahre alte Schimpansen-Weibchen "Schika" gestorben. In der vergangenen Woche verweigerte die Schimpansin nach Angaben des Zoos die Nahrung. Bei einer Untersuchung unter Narkose stellte sich heraus, dass die betagte Primatin unter einem Atemwegsinfekt litt. Dieser sei noch unter Narkose behandelt worden, so der Zoo. Am Dienstag starb "Schika" dann. Die genaue Todesursache soll jetzt im Institut für Pathologie der Stiftung Tierärztliche Hochschule ermittelt werden. "'Schika' hat uns über viele Jahre hier im Zoo begleitet, sie war bis zuletzt eine drahtige alte Dame, vor der alle in der Schimpansen-Gruppe Respekt hatten", sagten die Tierpflegerinnen und Tierpfleger. "Schika" war 1981 aus einem Zirkus in den Zoo Hannover gekommen und zog dort mit der Schimpansengruppe in das Urwaldhaus. Sie brachte dort fünf Jungtiere zur Welt.

