Turm bröckelt: Steine verfehlen Menschen nur knapp

In der Nacht zu Dienstag sind vom ehemaligen Fernmeldeturm am Rande der hannoverschen Innenstadt Steine heruntergefallen und haben zwei Personen nur knapp verfehlt. Nach Angaben der Polizei ist der Bereich weiträumig abgesperrt - unter anderem eine viel befahrene Einfallstraße. Daher kommt es seit dem Morgen zu massiven Verkehrsproblemen in der Stadt, weil Autofahrer und Busse umgeleitet werden, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

Backstein aus Plattform herausgebrochen

Nach Angaben der Polizei hatten Zeugen in der Nacht die Einsatzkräfte alarmiert und gemeldet, dass 20 bis 30 Zentimeter große Steine aus dem Turm, dem "Telemoritz" oder "VW-Turm", gefallen seien. Die beiden Personen blieben unverletzt. Ein Höhenkletterer und TÜV-Gutachter mit einer Drohne wurde eingesetzt, um die Ursache des Steinschlags zur ergründen. Er stellte laut Polizei fest, dass ein Backstein in etwa 80 Metern Höhe aus einer der Plattformen herausgebrochen war. Der Gutachter werde nun die Sicherheit des restlichen Gesteins überprüfen.

