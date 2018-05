Stand: 20.05.2018 10:50 Uhr

Tunesien: Mutter und Töchter an Ausreise gehindert von Christina von Saß

Seit fast drei Jahren hält der Ex-Mann von Katharina Schmidt aus Hannover die beiden gemeinsamen Töchter in Tunesien fest. Nun hat sich der Fall dramatisch zugespitzt: In der Nacht zu Sonntag wurden Schmidt und ihre beiden neun und elf Jahre alten Kinder am Flughafen von Tunis festgesetzt. Schmidt hatte - in Absprache mit der deutschen Botschaft - versucht, mit ihren Töchtern nach Deutschland auszureisen. Sie verfügt über das alleinige Sorgerecht, sowohl nach deutschem als auch nach tunesischem Recht, und über eine Ausreisegenehmigung. Auch die Botschaft hatte gesagt, dass mit den Dokumenten eine Ausreise möglich sei, sagte Schmidt dem NDR.

"Wir sind völlig am Ende"

"Wir sind völlig am Ende und haben große Angst davor, was jetzt passiert", teilte Katharina Schmidt dem NDR telefonisch mit. Die tunesischen Behörden würden weder die Anwältin der Familie noch Botschaftsmitarbeiter zu ihr durchlassen. Das Auswärtige Amt hat sich bislang auf eine NDR Anfrage, welche Schritte die Behörde nun plant, noch nicht geäußert. Neben Schmidt und ihren Töchtern werden auch ihre Schwester, ihr Schwager und ein Freund der Familie am Flughafen festgehalten. Allen sind nach Schmidts Angaben die Pässe abgenommen worden.

Töchter bei Verwandten festgehalten

Ihr Ex-Mann Kais B. sitzt bereits in Niedersachsen wegen Kindesentzugs im Gefängnis und wurde erst vor kurzem erneut verurteilt, weil er sich weigert, seine Kinder zurück in ihre Heimat nach Deutschland zu lassen. Seit 2015 leben die Kinder in dem tunesischen Bergdorf Kasserine bei Verwandten des Vaters.

