Trotz Putin-Nähe: Altkanzler Gerhard Schröder bleibt in SPD Stand: 02.03.2023 11:28 Uhr Die Schiedskommission des SPD-Bezirks Hannover hat entschieden: Altkanzler Gerhard Schröder darf Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands bleiben.

Die Schiedskommission hat damit die Anträge von sieben klagenden Kreisverbänden der SPD in zweiter Instanz zurückgewiesen. In dem Beschluss heißt es, dass sich "nicht mit hinreichender Sicherheit feststellen" lasse, dass Schröder gegen Statuten, Grundsätze oder die Parteiordnung verstoßen oder sich einer ehrlosen Handlung schuldig gemacht habe. "Möglicherweise haben deutsche Spitzenpolitiker die Gefahren einer Abhängigkeit von russischen Energielieferungen in den vergangenen 25 Jahren falsch eingeschätzt." Allerdings betreffe das aber auch andere Politiker der SPD und anderer Parteien. "Eine solche Fehleinschätzung dem Antragsgegner vorzuwerfen, führt indes zu weit."

Downloads Beschluss im Parteiordnungsverfahren gegen Gerhard Schröder

Erste Instanz: Schröder verstößt nicht gegen Parteiordnung

Im vergangenen August hatte die Schiedskommission in Schröders Unterbezirk Region Hannover in erster Instanz entschieden, dass der Altkanzler, der seit 60 Jahren SPD-Mitglied ist, nicht gegen die Parteiordnung verstoße. Seine Kritiker werfen ihm vor, wegen seiner engen Beziehung zu Russlands Präsidenten Wladimir Putin, seinen Aktivitäten für russische Energiekonzerne und wegen seiner mangelnden Distanzierung zu Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine der SPD zu schaden. Gegen die Entscheidung hatten die sieben SPD-Gliederungen Einspruch eingelegt. Das Parteiordnungsverfahren hatten ursprünglich 17 Parteigliederungen ins Rollen gebracht.

Weitere Informationen Gerhard Schröder - Der Fall Freunde wenden sich ab. Der Alt-Bundeskanzler hat sich mit seiner Haltung zum Ukraine-Krieg und Wladimir Putin isoliert. (08.06.2022) mehr

Kommt Fall Schröder vor SPD-Bundesschiedskommission?

Der ersten Entscheidung folgten Reaktionen aus den Reihen der SPD. Landeschef Stephan Weil zeigte Respekt für die rechtliche Einordnung der Schiedskommission, machte aber deutlich, dass der Altkanzler mit seinem Verhalten in der SPD isoliert dastehe. Nun könnte der Fall in dritter Instanz auch noch vor die SPD-Bundesschiedskommission kommen.

Videos 1 Min SPD berät über Partei-Ausschluss von Gerhard Schröder Im Berufungsverfahren geht es erneut um Schröders Russlandverbindungen. Bis zur Entscheidung dauert es etwa drei Wochen. (03.12.2022) 1 Min

Putin-Freundschaft und Arbeit für Rosnef

Altkanzler Schröder gilt als enger Freund Putins und war über Jahre für russische Energiekonzerne wie dem Mineralölunternehmen Rosnef aktiv. Mit Blick auf Russlands Angriff auf die Ukraine erklärte der Altkanzler zwar, es liege in der Verantwortung Russlands, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Allerdings dürften die Verbindungen zu Russland nicht komplett gekappt werden. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hatte Schröder bereits im Frühjahr nahegelegt, aus der Partei auszutreten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.03.2023 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel SPD