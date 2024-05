Stand: 03.05.2024 12:55 Uhr Wunstorf: Neue Kinder- und Jugendpsychiatrie eröffnet

In Wunstorf in der Region Hannover ist am Donnerstag der Neubau der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie eröffnet worden. Dort können bis zu 18 Kinder und Jugendliche behandelt werden, wie das Klinikum Region Hannover mitteilte. Der zweigeschossige Neubau steht im hinteren Teil der heutigen Kinder- und Jugendpsychiatrie Wunstorf und verfügt über eine Fläche von rund 2.800 Quadratmeter. Das Land Niedersachsen hat den Bau mit knapp 11 Millionen Euro gefördert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.05.2024 | 08:30 Uhr